Эрдоган: «Важно, чтобы Армения прекратила провокации»

«Ввиду завершенности операции, думаю, на данный момент раздувать тему не стоит. По информации, представленной мне Ильхамом Алиевым, наши братья в Азербайджане обеспечили свою безопасность. В данной связи очень важно, чтобы Армения прекратила провокации в отношении Азербайджана и придерживалась взятых обязательств. Ереван должен нацелиться на мир и сотрудничество». Об этом в беседе с журналистами сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Он подчеркнул, что Турция выступает за успешное завершение процессов нормализации отношений в регионе, что позволит обеспечить долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе.