Эрдоган: 20 октября мы с Ильхамом Алиевым откроем аэропорт в Зангилане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами заявил, что 20 октября вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым откроет аэропорт в Зангилане.
«Ильхам Алиев попросил нас определить дату визита. После открытия аэропорта в Зангилане мы направимся в Джебраил, где состоится торжественная церемония. Соответствующие договоренности достигнуты. Не исключаю также участия других лидеров в предстоящих мероприятиях в Азербайджане. Решение за Баку», - сказал президент Турции.