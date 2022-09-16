Военная прокуратура начала расследование из-за публикаций в соцсетях

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование из-за распространившихся в социальных сетях фото- и видеопубликаций. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в связи с предотвращением широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении 12-14 сентября в направлении Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов и военных угроз против территории и суверенитета Азербайджана, азербайджанскими вооруженными силами были приняты необходимые меры.

«Накануне в некоторых социальных сетях были опубликованы кадры предполагаемых незаконных действий азербайджанских военнослужащих в отношении трупов военнослужащих вооруженных сил Армении, а также кадры бесчеловечного обращения с задержанными провокаторами», - заявили в Генпрокуратуре.

Военной прокуратурой Азербайджана проводится полное и всестороннее расследование подлинности видеозаписей, а также время и место, где были сняты кадры, устанавливается личность изображенных на них военнослужащих, а также другие обстоятельства, необходимые для установления объективной истины.