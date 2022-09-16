Шольц: в переговорах с Путиным были сдвиги, но…

«Если суммировать все разговоры, которые у меня были с Владимиром Путиным в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными». Об этом заявил в интервью Deutschlandfunk канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер уточнил, что дипломатические беседы с Путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов. Отдельно германский лидер рассказал, какие вопросы обсуждает с президентом России.

«Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного комитета Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС», - добавил Шольц.