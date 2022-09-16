Эрдоган о «плодотворных переговорах» с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) плодотворные переговоры с лидерами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии.

«Я надеюсь, что наши переговоры и контакты приведут к благотворным результатам», - сказал турецкий лидер.

Он рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным коридоры для вывоза зерна с территории Украины. По словам турецкого президента, они с Путиным согласны, что сельхозпродукция должна отправляться в первую очередь в бедные страны.

Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время получится отладить работу этих коридоров «до идеала». Он отметил, что Анкара находится в контакте по этому вопросу и с Москвой, и с Киевом и что серьезных проблем при обсуждении маршрутов для вывоза зерна до сих пор не возникало.