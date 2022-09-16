Таджикистан: ситуация на границе с Кыргызстаном остается сложной
«Ситуация на таджикско-кыргызской госгранице остается сложной». Об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.
Таджикская сторона также сообщила, что пограничники Кыргызстана в обход договоренностей дважды обстреляли Ляхшский район.
«Но в 17:20 и повторно в 18:10 в субботу, 17 сентября, пограничники Кыргызстана, в нарушение договоренности, открыли огонь из всех видов тяжелого стрелкового оружия, групповой и боевой техники «Град» по населенным пунктам Ляхшского района Таджикистана», - сообщило ведомство, добавив, что трое жителей Ляхшского района ранены в результате обстрела.