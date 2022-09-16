Байден проведет переговоры с Трасс
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проведут переговоры 21 сентября в Нью-Йорке, пишет Reuters.
Премьер-министр Великобритании будет в Соединенных Штатах Америки участвовать в мероприятиях 77 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В качестве главы правительства Великобритании Лиз Трасс проведет переговоры с Джо Байденом впервые.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!