Джейхун Байрамов рассказал главе МИД Канады об армянских провокациях

Было подчеркнуто, что целенаправленные провокации Армении и препятствия процессу нормализации носят серийный характер, и в ходе последних провокаций погибли 79 военнослужащих азербайджанской армии.

В ходе разговора Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных территориях Азербайджана и Армении и выразил серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией.

В субботу, 17 сентября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Канады Мелани Джоли.

Министр Байрамов также отметил, что Азербайджан постоянно поддерживает нормы и принципы международного права, суверенитет и территориальную целостность государств и являлся сторонником решения конфликта на основе этих принципов на протяжении последних 30 лет.

По его словам, Азербайджан не заинтересован в обострении ситуации в регионе в период проведения восстановительных работ, возвращения вынужденных переселенцев на родину, и является стороной, продвигающей процесс нормализации отношений с Арменией.

В свою очередь, Мелани Джоли выразила обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня. Она напомнила о важности обеспечения стабильности и продолжения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.