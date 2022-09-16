Азербайджан передал Армении тела 32 военнослужащих

Государственная комиссия Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан распространила заявление, в котором говорится, что Азербайджан передал армянской стороне тела 32 армянских военнослужащих, обнаруженных на подконтрольных Азербайджану территориях.

Также сообщается, что сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджана их тела были осмотрены, и каких-либо признаков насилия обнаружено не было. В субботу, 17 сентября, трупы были переданы противоположной стороне.

В настоящее время проводится экспертиза других тел, принадлежащих армянским военным, и в ближайшее время они также будут переданы Армении.