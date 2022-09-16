ЧМ по борьбе: Осман Нурмагомедов завоевал бронзу, Гаджи Алиев проиграл в полуфинале

Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде.

В решающей схватке он победил поляка Радослава Марцинкевича. На пути к медали Нурмагомедов одолел соперников из Коста-Рики и Турции, но в полуфинале оказался слабее американца.

Это наша первая медаль в вольной борьбе на нынешнем ЧМ.

Также сегодня вступили в борьбу еще три азербайджанских вольника. 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) победил аргентинца и узбека, но в полуфинале уступил сопернику из Ирана. Завтра Гаджи поборется за бронзу.

Ислам Базарганов (61 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) уступили на более ранних стадиях, но так как их обидчики вышли в финал, оба имеют шансы побороться завтра за бронзу.