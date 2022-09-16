Икрам Нур, автор haqqin.az 22:03

Переговоры в Вене, похоже, снова зашли в тупик. Европейские державы заявили, что у них есть «серьезные сомнения» в приверженности Ирана новому ядерному соглашению. Заявление последовало после переговоров, которые длились почти 18 месяцев. Это становится уже каким-то неприлично затянувшимся квестом. За полтора года был выработан 25-страничный документ, согласованный и под лупой вычитанный каждым из участников переговоров, и каждый раз у сторон находятся причины его не подписать.

То есть дипломаты Ирана и «большой пятерки», Великобритании, Франции, Германии, России и Китая, все это время за месяц готовили по три четверти страницы соглашения – а толку никакого. Сделка все больше напоминает сказочную птицу цвета ультрамарин, которая поманит пером необычного цвета, а потом исчезает, и опять поиск начинается сначала. Это уже не дипломатический процесс, а какой-то садомазохизм. Как только стороны подходят к финалу – обязательно одна из них одним требованием сводит всю работу насмарку. На финальной стадии переговоров, когда текст соглашения был практически готов, Иран выставил ультимативное условие - прекратить расследование МАГАТЭ о происхождении следов урана на трех иранских военных объектах, с чем, естественно, могут согласиться европейские участники этого дипломатического марафона. «Имейте же совесть», - обращаются они к Тегерану, - «Мы и так убрали все острое и сгладили все торчащее, максимально пойдя на компромисс». Но иранцы словно не хотят этого видеть и яростно выторговывают хоть пару слов, хоть точку с запятой вместо просто точки.

При этом Тегеран явно переоценивает свои силы. Если несколько лет назад он надеялся, что панацеей от всех его проблем станет стратегическое соглашение с Китаем сроком на 25 лет, то теперь там думают, что им поможет аналогичное соглашение с Россией. И вступление в ШОС. Насколько это реально – в Иране сейчас мало кто задумывается, поскольку ни соглашение с Россией, ни вступление в ШОС не решают главной проблемы Тегерана – размораживание его нефтяного экспорта и финансовых активов. Но здесь уж такая ситуация – если иранскими властями завладела идея фикс, то разговаривать с ними на языке логических аргументов совершенно бесполезно, все одно наступят на грабли. Но для кого тупик, а для кого и окно возможностей. Пока европейцы переживают из-за того, что сделка с Ираном опять поманила пером и улетает – Израиль делает все возможное, чтобы затянуть процесс как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, то есть до ноября нынешнего года.