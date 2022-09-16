Получивший ранение азербайджанский военный скончался в больнице
Военнослужащий азербайджанской армии Юсиф Гурбанов, получивший тяжелое ранение при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, скончался 17 сентября в Главном клиническом госпитале Министерства обороны Азербайджана.
Как сообщили в Минобороны, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Гурбанова не удалось.
«Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего. Да помилует Аллах наших шехидов», - говорится в сообщении ведомства.