Зеленский впервые прокомментировал удары по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по Крыму «работой по милитаризованной инфраструктуре».

Журналист Reuters в ходе интервью попросил Зеленского уточнить, как именно украинские военные атаковали россиян в Крыму и при помощи какого оружия.

«Даже в войне мы используем цивилизованные шаги. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям. Мы работаем по милитаризованной инфраструктуре оккупированной части нашего государства. Вот что я могу сказать о том, что вы меня спросили», - ответил президент Украины.