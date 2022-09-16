Зеленский обратился к России: будем бить их крепче, чем били до этого

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военнослужащим и заявил, что Украина «будет бить крепче, чем раньше».

«Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Наиболее умные из российских военных сдаются в плен», - сказал Зеленский в ходе своего обращения.

Глава государства заверил, что Украина будет гарантировать им соблюдение всех прав согласно конвенциям, но предупредил, что Украина в дальнейшем будет давить, «чтобы все это поняли».

«Будем бить их крепче, чем били до этого», - добавил он.