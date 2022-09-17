Польша обвинила Германию: намеренно не помогают Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Германия намеренно затягивает с помощью Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с Россией, передает Цензор.нет.

«Масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют признаки умышленного промедления. Как если бы намерение состояло в том, чтобы – независимо от результата этой войны – немецко-российские отношения пострадали как можно меньше», – сказал дипломат.

Он добавил, что Польша, напротив, рассматривает Россию как угрозу, поэтому оказывает Украине беспрецедентную помощь.

«Мы убеждены, что победа Украины если не сломает российский империализм, то по крайней мере отодвинет его от нас и тем самым укрепит нашу безопасность, принесет мир в Европе», – сказал Рау.