Лукашенко обрушился на США: сегодня Украина, завтра Молдова или Прибалтика…

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины.

«Свои планы они не скрывают - контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси.

И еще одна цель заокеанских хозяев - Европа. Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах. Я об этом вчера и позавчера очень много наслушался на саммите ШОС», - сказал Лукашенко во время своего выступления в Минске.