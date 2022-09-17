Лукашенко обрушился на США: сегодня Украина, завтра Молдова или Прибалтика…
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины.
«Свои планы они не скрывают - контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси.
И еще одна цель заокеанских хозяев - Европа. Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах. Я об этом вчера и позавчера очень много наслушался на саммите ШОС», - сказал Лукашенко во время своего выступления в Минске.
Глава белорусского государства подчеркнул, что «мир потерял голову и трещит по швам».
«Чем все завершится? - все больше и больше задумываются даже обычные люди, которые далеки от политики. Чем завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта. И в этом угаре нам еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость, готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века. Но если тогда, 100 лет назад, в начале ХХ столетия, молодая белорусская республика не имела сил себя защитить, то сегодня оборону наших исконных национальных границ мы не просто защитим - мы удержим!», - сказал президент Беларуси.