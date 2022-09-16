Массовые аресты в белградском гей-параде

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что на протестах против гей-парада в Белграде прошли задержания. Десять полицейских получили легкие травмы.

Она отметила, что в ходе парада были задержаны 64 человека. По ее мнению, Сербия проявила себя как серьезная страна, «которая сдержала слово, данное гражданам».

«Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента - конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов», - сообщила она.