Зеленский: это приведет к Третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Россией нельзя договариваться на фоне угроз о применении ядерного оружия.

«Такие действия приведут к началу Третьей мировой войны», - сказал он в интервью Reuters.

По словам Зеленского, он не верит, что Россия может применить ядерное оружие, однако действия Москвы «все еще остаются непредсказуемыми».

«Но, извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение - это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны», - подчеркнул Зеленский.