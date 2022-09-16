Кыргызстан обвинил Таджикистан в подрыве моста
«Военнослужащие Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Кыргызстана». Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.
Отмечается, что на 7-м км автодороги Кок-Таш - Аксай - Тамдык, на участке дороги Дача - Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост.
В пресс-службе уточнили, что мост связывал берега реки Ак-Суу.
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