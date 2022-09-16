Тысячи людей вышли на протесты во Франции требуют отставки Макрона
После призыва движения «Патриоты» потребовать отставки президента Франции Эммануэля Макрона на площади Пале-Рояль в Париже вышли несколько тысяч демонстрантов, передают французские СМИ.
Ранее в апреле текущего года в центре Парижа проходила акция против переизбрания Макрона на второй срок. Акция была организована лидером движения «Патриоты». 3 сентября демонстрации возобновились, теперь «Патриоты» призывают выходить на улицу с требованием ухода Макрона и выхода Франции из Европейского союза и НАТО.