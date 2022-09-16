И в Праге демонстранты требуют отставки правительства

Несколько сотен человек устроили в субботу митинг в центре Праги, требуя отставки правительства Чехии, сообщает агентство CTK.

Протестующие выразили несогласие с политикой властей в отношении конфликта в Украине и потребовали принять эффективные меры по преодолению в республике негативных последствий энергетического кризиса.

Организатором митинга выступила Коммунистическая партия Чехии и Моравии. По ее данным, в акции участвовали от 800 до 1 000 активистов.