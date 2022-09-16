Эрдоган: Турция хочет вступить в ШОС
«Наша цель – стать членом Шанхайской организации сотрудничества». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, передает «Анадолу».
Глава турецкого государства отметил, что принял участие в саммите по приглашению Узбекистана.
«Теперь нашим следующим процессом будут шаги по этой работе. В этом и заключается наша цель. Этот вопрос в будущем может быть рассмотрен на более продвинутом уровне в ходе переговоров в Индии, которая будет принимающей страной», - сказал он.