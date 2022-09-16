Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 05:21

Кремль разочарован, Кремль в ярости. Поддержка от Китая в ходе российского вторжения в Украину оказалась совсем не такой, как рассчитывали в Москве. Высокотехнологичные китайские компании сворачивают свое присутствие в России. Пекин отказывается поставлять Москве современные станки. Китайцы скупают российские нефть, газ и древесину по ценам ниже рыночных, а китайские компании за то, что они остаются в России, требуют все больше льгот и налоговых привилегий. Именно так сейчас выглядит «стратегическое российско-китайское партнерство», о необычайной ценности которого два десятилетия твердила пропаганда. Но это бы еще полбеды. Все же товаров из Китая в Россию поступает достаточно, дефицит россиянам не грозит, пусть ценники и заметно выросли. Проблема в другом – в правящих элитах КНР и китайском обществе чем дольше длится война, тем сильнее меняется отношение к российско-украинскому конфликту.

Весьма показательными в этом отношении стали не так давно опубликованные тезисы Гао Юшена, бывшего посла Китая в Украине, которые он озвучил в ходе семинара, организованного влиятельным Китайским международным финансовым форумом и не менее влиятельной Китайской академией общественных наук, главным идеологическим штабом КПК. Главная мысль Гао Юшена заключалась в следующем: «Российско-украинская война стала самым важным международным событием периода после холодной войны, которое завершило период после холодной войны и открыло новый международный порядок. Позиция России в этой войне становится все более пассивной и неблагоприятной, а ее поражение уже очевидно». При этом китайский дипломат назвал и основные причины движения России к поражению. Во-первых, после распада Советского Союза Россия находится в непрерывном историческом процессе упадка, который, прежде всего, является продолжением предшествующего распаду СССР упадка, а также связан с неудачами российской правящей элиты в ее внутренней и внешней политике. Этот процесс усугубляется западными санкциями. Так называемое возрождение или оживление России при Путине - это ложное утверждение, которого просто не существует. Упадок России проявляется во всех областях ее экономики, военной, научно-технической, политической и общественной жизни и оказывает серьезное негативное влияние на российскую армию и ее военные усилия. Во-вторых, провал российского блицкрига и неспособность к быстрым боевым действиям предвещали начало поражения России. Ее экономические и финансовые ресурсы, которые несоизмеримы с ее статусом так называемой военной сверхдержавы, не могут поддерживать высокотехнологичную войну, которая обходится в сотни миллионов долларов в день. Дилемма, когда российская армия терпит поражение из-за бедности, видна повсюду на поле боя. Каждый день отсрочки войны - это тяжелое бремя для России.