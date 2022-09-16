Мамед Эфендиев, отдел экономики 05:46

С самого начала войны в Украине администрация Байдена прилагала активные усилия для объединения европейских союзников против России. Однако резкое сокращение поставок энергоносителей в ЕС вызывало по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьезной нехватки газа в преддверии зимы состояние, близкое к панике. Так что, вопрос, смогут ли США не допустить раскола в Европе, носит далеко не риторический характер.

Дефицит газа действительно стал серьезным испытанием на европейские прочность и единство в жестком противостоянии с Россией. Каждое обсуждение антироссийских санкций или ограничений на поставки энергоносителей вызывает немало протестов со стороны некоторых стран Европы и даже членов ЕС. Когда за Россию вступилась, скажем, Сербия, многие на это не обратили внимание – в конце концов, сербы не входят в Евросоюз. Но затем антироссийским мерам воспротивилась Венгрия. Причем так резко, что ряд европолитиков заговорили даже о возможном выходе Будапешта из ЕС. И ведь венгры не одиноки – очень острые высказывания of the record звучат порой из уст высокопоставленных чиновников Франции, Австрии, Германии и других стран, официально ратующих за наказание Москвы. Нетрудно заметить, что единство и принципиальность ЕС если и не раскололись, то, несомненно, покрылись трещинами. Может, именно поэтому в Брюсселе, в отличие от «приговора», вынесенного ценам на российскую нефть, не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Кремлевские СМИ не без злорадства утверждают, что на сей раз европолитики испугались ультиматума Путина, пригрозившего вообще перекрыть газовый вентиль тем странам, которые отважатся на столь безрассудный с его точки зрения шаг.

А тем временем еврозона, стабильность которой во многом зависит от экономического тонуса ФРГ, столкнулась с новой опасностью: впервые за несколько десятилетий в Германии зафиксирован дефицит торгового баланса. Это действительно скверная новость, поскольку ФРГ- единственная крупная страна-участница ЕС с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Ослабление Берлина ощутимо ударит по евро, который и без того утратил позиции не только по отношению к доллару, но даже к швейцарскому франку. В Берлине пытаются свалить экономические неурядицы на украинский кризис. В этом есть резон, хотя справедливости ради надо отметить, что к повышению зависимости Германии от российского газа привела не война в Украине, а отказ от атомной энергетики, на который Берлин решился в 2011 году. За этот стратегический просчет сегодня расплачиваются рядовые немцы. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно, когда забуксовал её «локомотив»? Масло в огонь подлил New York Times, обвинивший Европу к возврату к экономике ХХ века. Судя по тому, как видят ситуацию за океаном, Евросоюз прибегает к старомодным решениям и в попытке предотвратить политический, социальный и экономический кризис, выделяет огромные деньги на решение кризиса энергетического, охватившего Старый Свет.