Киргизия обнародовала свои потери
Число жителей Кыргызстана, погибших в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 37, сообщили в МЧС республики.
«В ходе вооруженного конфликта на киргизско-таджикской государственной границе погибли 37 граждан республики, 129 пострадали», – говорится в сообщении.
Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и 103 пострадавших.
17 сентября Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в обстреле приграничной зоны и нарушении соглашения о прекращении огня.