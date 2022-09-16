В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент. Как передает Newsweek, об этом заявила конгрессвумен-демократ Элисс Слоткин.

По ее словам, пришло время сменить руководителя нижней палаты конгресса.

"Нам пора сменить руководство в палате представителей. У нас слишком много конгрессменов из Нью-Йорка и Калифорнии в руководстве. Хотелось бы увидеть больше разнообразия", - отметила Слоткин.