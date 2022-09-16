Патрушев летит в Китай
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отправится с официальным визитом в Китай, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности. По информации агентства, поездка должна состояться 19 сентября.
«Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи», – говорится в сообщении.
Как отмечается, секретарь Совбеза также проведет консультации с членом Политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем. В пресс-службе аппарата СБ России указали, что данные переговоры будут связаны с вопросами общественной безопасности, юстиции и правопорядком.