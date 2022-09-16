Трамп: Немцы останутся без страны

Германия не имеет альтернативы российским энергоресурсам, отказ от диверсификации источников энергии может привести страну к краху, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Германия сейчас возвращается к углю, к старым методам, но у них нет выбора. Они останутся без страны», - отметил он.

Бывший глава Белого дома также сказал, что когда он находился на посту президента США, он отправил белый флаг находившейся тогда на посту канцлера ФРГ Ангеле Меркель со словами – «Если вы получаете 72% энергоресурсов из России, то вот вам белый флаг, так как вы быстро сдадитесь».