Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:21

Поскольку правительство Азербайджана давно и активно сотрудничает с Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР) и Азиатским банком развития (АБР), при участии которых решаются важнейшие вопросы экономической поддержки и миллиардных кредитов, в Баку уже привыкли к периодическим визитам их руководителей. Тем не менее, сам по себе факт, что несколько дней в азербайджанской столице одновременно находились и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, и вице-президент АБР Шиксин Чен, вызывает повышенное внимание.

Скорее всего, речь идет о простом совпадении, которое, тем не менее, вновь демонстрирует растущую роль экономики Азербайджана, причем уже не только в региональном, но и в глобальном масштабе. Что лишь подтверждает содержание проектов, которые обсуждали в Баку руководители главных банков Европы и Азии. В частности, с 1992 года, когда Азербайджан стал членом ЕБРР, этот банк профинансировал в нашей стране 181 проект, выделив на них в общей сложности 3,6 миллиарда евро. Сегодня же, после переговоров Одиль Рено-Бассо с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, в ходе которых обсуждались перспективы взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов, между правительством Азербайджана и Европейским банком развития и реконструкции были подписаны два документа, которые, как подчеркнул Микаил Джаббаров, предполагают выделение евробанком крупных кредитов, причем, без государственных гарантий. Первый из них направлен на финансирование проекта обновления флота ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», переданного в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга, второй предусматривает финансирование проекта по улучшению освещения 274 улиц Гянджи в рамках программы «Гянджа-Зеленый город».

Между министром экономики и главой ЕБРР состоялся обмен мнениями о возможностях участия банка в проектах, реализуемых на освобожденных территориях, а также о возобновляемых источниках энергии, поддержке малого и среднего предпринимательства, сотрудничестве с государственными предприятиями, улучшении бизнес-среды и экосистемы информационных технологий. Важно отметить, что потенциальное участие ЕБРР в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, вызвало особый ирнтерес. Отмеченные в ходе переговоров перспективы, как отметили стороны, являются привлекательными для углубления дальнейшего сотрудничества А после встречи Одиль Рено-Бассо с министром энергетики Парвизом Шахбазовым выяснилось, что ЕБРР окажет также техническую поддержку развитию энергетического сектора Азербайджана. В частности, планируется подписание меморандума о поддержке развития энергетического сектора между ЕБРР и Минэнерго Азербайджана. Министр Шахбазов отметил, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном, а также детали финансовой поддержки банком проектов «Южный газовый коридор» и «Зеленая энергия».

Пока шли переговоры с президентом ЕБРР, начался визит в Азербайджан делегации Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом Шиксином Ченом. Сотрудничество Азербайджана с АБР началось на семь лет позже, чем с Европейским банком реконструкции и развития – с 22 декабря 1999 года. От того и число проектов, осуществленных при финансовой поддержке АБР выглядит намного скромнее – всего их было восемьдесят. Чего не скажешь об общей сумме финансирования, составившей за 23 года сотрудничества с АБР около 5 миллиардов долларов в виде кредитов, гарантий и технических грантов. На данный момент Азиатский банк развития – это надежный партнер Азербайджана в вопросах повышения эффективности госсектора, развития частного сектора и диверсификации ненефтяного сектора посредством инвестирования в транспортную и ирригационную инфраструктуры, а также укрепления человеческого капитала для удовлетворения потребностей диверсифицированной экономики.