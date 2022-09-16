В Геранбое прощаются с шехидом Гурбановым

Военнослужащий азербайджанской армии, прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, получивший ранение в боях, произошедших в результате широкомасштабной провокации ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе, скончался в Главном клиническом госпитале Министерства обороны. Он был похоронен в Геранбойском районе.

Как сообщает АПА, церемония прощания с шехидом была организована в его доме в селе Шафаг.

Затем шехид Ю.Гурбанов был похоронен на сельском кладбище. В похоронах приняли участие родные и близкие шехида, глава Исполнительной власти района Магеррам Гулиев, сослуживцы шехида, представители общественности и жители села.

На похоронах был выстроен почетный караул, прозвучал государственный гимн в исполнении военного оркестра, был произведен залповый огонь.