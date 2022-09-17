Латвия отвернулась от русской православной церкви

Принятый закон устанавливает полностью самостоятельный и независимый статус Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями. И хотя юридические изменения не касаются канонических вопросов, РПЦ поспешила осудить принятие закона в Латвии, отметив, что в принятом латвийским Сеймом в 1926 году законе о Православной церкви, который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о правах самоуправления и самоопределения, в которых статус автокефалии не подразумевался.

Сейм Латвии в экстренном порядке принял закон о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от РПЦ. Тем самым, парламентарии поддержали предложение президента Латвии Эгила Левитса отделить местную православную церковь от Московского патриархата.

«Решение латвийского парламента о независимости ЛПЦ связана с тем, что РПЦ во главе с патриархом Кириллом является на данный момент непосредственным инструментом власти Путина и неотделима от политики российского государства, - так депутат Сейма Латвии Мария Голубева прокомментировала корреспонденту haqqin.az причину изменения статуса, отметив, что РПЦ полностью поддерживает политику Кремля, в том числе, агрессию в Украине. – Поэтому, мы не считаем возможным продолжение ситуации, когда православная церковь в нашем государстве каким-то образом подчиняется Московскому патриархату. Насколько мне известно руководство ЛПЦ разделят позицию депутатов Сейма».

Голубева добавила, что все имущество ЛПЦ является собственностью местной православной церкви и никаких правовых оснований для обжалования этого решения со стороны РПЦ нет.

По словам депутата Сейма, большинство людей в Латвии, которые дома говорят по-русски, отрицательно относятся к российской агрессии в Украине. Активная поддержка РПЦ войны, развязанной Кремлем, может привести к принципу «домино», когда находящиеся в подчинении Московской патриархии православные учреждения в других странах, объявят одна за другой о своей независимости.

Напомним, что ранее от РПЦ отделились две православные церкви Украины и православная церковь Эстонии.