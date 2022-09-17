Ведущий европейский аналитик в интервью haqqin.az: «В противостоянии с Россией и поддержке Украины Европа не отступит ни на шаг»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 11:56

«Россия потерпела полное поражение в газовой войне с Западом, поскольку её шантаж привел к невероятной европейской солидарности и усилил решимость оказывать еще большую поддержку Украине в отражении российской агрессии». Об этом haqqin.az сказал Давид Стулик, главный аналитик пражского Центра политики безопасности «Европейские ценности» и бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине, комментируя прогнозы некоторых российских пропагандистов, в соответствии с которыми прекращение поставок российского газа приведет к обвалу экономики в ЕС и социальным бунтам европейцев.

По его мнению, Кремль рисует апокалиптическую картину Европы вследствие прекращения поставок российского газа, рассчитанную исключительно на внутреннее потребление. Москва пророчит обрушение экономики ЕС, замерзшие европейские города, ожесточенные толпы немцев, французов, голландцев на улицах, которые требуют отставки своих правительств, прекращения помощи Киеву и снятие антироссийских санкций. «Если в России кто-то еще верит во все это, то у европейской общественности подобные «прогнозы» вызывают улыбку и недоумение», - говорит Cтулик. Он считает, что российские эксперты и советники президента Путина не понимают социологию Запада и не знают, как устроено европейское общество. Они не принимают во внимание тот факт, что европейские лидеры подотчетны общественному мнению своих стран. «Газовая война Москвы с Западом началась за несколько месяцев до вторжения России в Украину, когда РФ под разными предлогами снизила поставки «голубого топлива» в Европу, - напомнил Стулик. – Понятно, что Москва старалась не только повысить цены, но и затормозить закачку газа в европейские подземные хранилища. Теперь же Москва открыла новый фронт экономической и энергетической войны с Западом. Однако, в Кремле глубоко просчитались с планами обрушения европейской экономики и явно недооценили выдержку европейцев. Население ЕС прекрасно понимает, чего добивается Москва и активно готовится к противостоянию с РФ. Газохранилища Германии и других стран ЕС на 90 процентов уже заполнены. Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Россия – ненадежный экономический партнер, и его страна не поддастся шантажу Москвы и не перестанет оказывать помощь Киеву. Власти Германии прямо говорят своему народу: нам надо пережить зиму, которая будет не простой. Но уже весной у Путина не будет рычагов влияния на европейцев.

Такое преобразование позиции канцлера в отношении помощи Украине стало следствием того, что 70 процентов немцев готовы больше платить за газ и электроэнергию только ради того, чтобы Украина победила в войне. А более 80 процентов членов правящей СДПГ выразили готовность пережить нехватку газа, но не идти на сделку с Москвой. Такая же позиция у лидеров и граждан ведущих европейских стран». Эксперт отмечает, что некоторые европейские страны, включая ФРГ, уже перешли к режиму экономии газа и электроэнергии. Страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15 процентов и больше. Так что, никаких уступок России не будет, а Украина получит еще больше западной помощи. Говоря о прошедшей в Праге демонстрации, участники которой протестовали против повышения цен на электроэнергию, Стулик сообщил, что Москва провоцировала и будет провоцировать подобные акции. Кремль, по его словам, мобилизовал для этого свою агентурную сеть, маргинальных политиков и партий ультралевого или ультраправого толка, финансируемых Москвой. «В европейских странах существует немногочисленная люмпенизированная масса людей, которые готовы протестовать по любому поводу, - говорит Стулик. – Это те самые «антипрививочники», которые вышли на протесты с требованиями снять карантинные ограничения, когда от ковида умирали тысячи людей. Они верят во всякие конспирологические теории, ими легко манипулировать. Теперь российская агентура и прокси стараются поднять эти массы под лозунгами снятия антироссийских санкций. Такие немногочисленные протесты в будущем будут проходить в разных странах Европы и к этому надо быть готовыми. Но подавляющее большинство европейцев прекрасно знает их заказчиков и участников.

К примеру, в Чехии на акцию протеста вышли политические экстремисты, коммунисты, а также члены крайне правой партии «Триколор». Все эти экстремистские силы имеют связь с Россией, многие из них ездили в Крым, «ДНР» и «ЛНР» в качестве наблюдателей на противозаконные референдум и выборы. Они стремятся набрать политический капитал на естественном недовольстве ростом цен на энергию. Но большинство чехов понимает, что происходит и с чем связано повышение цены на газ и электричество. Так что, никаких смещений правительств или изменения политики властей в поддержке Украины не будет. Многие из тех, кто вышли на протесты, даже не подозревают, что ими манипулируют агенты влияния РФ». Говоря о подготовке Европы к зиме, эксперт отметил, что температура в общественных и государственных учреждениях будет снижена. Возможно, ночью будут отключать подсветку зданий и рекламных билбордов, в разы повысятся цены на обогрев общественных помещений. В Чехии могут ввести для школьников «газовые каникулы», когда в отдельные дни недели школы не будут обогреваться, а дети будут учиться онлайн. «Словом, существует широкая программа экономии электроэнергии, - подчеркивает Стулик. – В то же время, Франция подключила все энергоблоки АЭС, Германия отложила закрытие своих АЭС, запланированное на январь 2023 года. Ряд стран, в том числе Чехия, активно начали использовать уголь, как альтернативу российскому газу. В целом же война в Украине стала войной для всего европейского общества. К примеру, немцы сейчас открыто говорят, что газ для России – это не товар для торговли, а оружие геополитического давления и экспансии. То, о чем много лет говорили прибалты и поляки, только сейчас осознает Западная Европа». По словам Стулика, предупреждение России о том, что Германия перешла «красную черту» в оказании помощи Украине, вначале удивило, а затем и разгневало немцев. Это значит, что Россия окончательно потеряла доверие немецких политиков.

Эксперт отмечает, что, остановив транспортировку газа по «Северному потоку-1», Россия каждый день вынуждена сжигать газ на сумму в 10 миллионов евро. В Москве не знают, куда девать его излишки. Ежесуточно в основных инфраструктурных российских объектах сжигают около 400 миллионов кубометров, отрасль, в которой газ не продают, а сжигают, находится в критической ситуации. «Интересно, что РФ максимально увеличила поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Пекин вначале заполнил газом свои подземные хранилища, а теперь сжижает излишки купленного по дешёвке российского газа и продает его Европе по ценам ниже мировых», - сообщил Давид Стулик. В то же время, по словам эксперта, на северных морях активно строятся плавающие терминалы для приема сжиженного газа. Некоторые из них уже построены и принимают сжиженный газ из Катара и других стран Персидского залива. Очень важное значение для европейской энергетической безопасности представляет экспорт газа из Азербайджана, также увеличила поставки Норвегия.