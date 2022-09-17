Киргизия применила «Байрактары» против Таджикистана
Кыргызстан использовал беспилотники «Байрактар» в конфликте с Таджикистаном.
Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Кыргызстана.
Таджикские СМИ также подтверждают удары «Байрактарами».
"В результате недавних боестолкновений кыргызская сторона применила беспилотники Bayraktar TB2 и обстреляла таджикскую сторону. В результате жилые дома граждан Б. ДАВУДОВА, 1965 г. р., С. КАХОРОВА, 1988 г. р., Г. ТАХИРЗОДЫ, 1957 г. р., и А. СУЛТАНОВА, 1980 г.р., были полностью разрушены", – пишет pressа.tg