Нэнси Пелоси почтила в Ереване жертв «геноцида»

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд», возложила венок в память о жертвах т.н. «геноцида армян».

Ее сопровождали председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и посол Армении в США Лилит Макунц. Отметим, что это ее первый визит в Армению.

В ходе визита с 17 по 19 сентября спикер Палаты представителей США встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и нынешней ситуации, связанной с безопасностью.