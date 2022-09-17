Анкара: Действия Вашингтона приведут к гонке вооружений на Кипре

Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения (от сентября 2020 года) об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики, передает «Анадолу».

В Анкаре подчеркнули солидарность с Турецкой Республикой Северного Кипра, отметив, что действия американской администрации противоречит принципу равноправия общин Кипра.

«Действия Вашингтона ужесточат бескомпромиссные подходы греческой общины Кипра и окажут негативное воздействие на урегулирование Кипрского вопроса в целом. На острове начнется гонка вооружений, что ударит по стабильности и миру во всем Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении.

В Анкаре призвали Вашингтон пересмотреть решения и придерживаться сбалансированной политики по Кипру.