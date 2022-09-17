Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 13:25

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), потребовал у Федерации футбола Ирана (ФФИ) представить исчерпывающие разъяснения по поводу запрета женщинам посещать стадион в Мешхеде, где проходил матч отборочного турнира ЧМ-2022 между национальными сборными Ирана и Ливана. Любопытно, что матч сборных Ирана и Ливана состоялся 22 марта, но ФИФА подняла этот вопрос только после того, как 2 сентября местные власти запретили женщинам посещать матчи национального чемпионата.

Как сообщают иранские СМИ, на матч в Мешхеде, который проходил на стадионе «Имам Реза», не были допущены более двух тысяч женщин, хотя все они купили билеты на игру через официальный сайт ФФИ. Тогда для разгона собравшихся по периметру стадиона болельщиц полиция даже применила слезоточивый газ. По свидетельствам из информированных источников, приказ разогнать женщин дал лично глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Поскольку гендерная сегрегация при посещении матчей является грубым нарушением устава ФИФА, иранской федерации футбола было дано шесть дней на представление объяснений по данному инциденту. В этой связи следует напомнить, что в Иране запрет на посещение женщин футбольных матчей был принят после победы исламской революции в 1979 году.

В 2019 году под давлением ФИФА, а также вследствие громкого скандала с самоубийством девушки, арестованной за то, что, переодевшись мужчиной, она сумела проникнуть на стадион, правительство Хасана Роухани пошло на компромисс и выделило для представительниц слабого пола один из секторов стадионов. Но, судя по последним событиям, нынешний президент ИРИ Ибрагим Раиси вновь ввел гендерную сегрегацию на посещение матчей. Заседание дисциплинарного комитета ФИФА по инциденту в Мешхеде должно состоятся 22 сентября. Эксперты считают, что ФИФА может пойти на крайнюю меру и исключить Иран из всех международных турниров, включая чемпионаты мира, либо, в лучшем для иранской федерации случае выставит солидный штраф и обяжет Тегеран официально отказаться от гендерной сегрегации. Как сообщила haqqin.az Мехса Мехтили, иранский политолог и правозащитник, запрет женщинам посещать футбольные матчи – это всего лишь фрагмент политики президента Ибрагима Раиси по ужесточению в стране шариатского режима и, в частности, по обязательному ношению хиджаба.