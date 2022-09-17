Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов встретился с военнослужащими, получившими ранения при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении и проходящими лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны. Министр обороны поинтересовался состоянием их здоровья и нуждами.

Закиру Гасанову было доложено, что для лечения раненых военнослужащих весь медицинский персонал госпиталя работает с высоким профессионализмом.