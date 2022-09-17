Армяне пытались устроить провокацию против Азербайджана в Тбилиси

Проживающие в Грузии армяне попытались совершить уличное шествие от станции метро «Авлабари» в сторону посольства Азербайджана в Грузии, сообщает АПА.

Полиция преградила путь демонстрантам с армянскими флагами на мосту Метехи. В это время произошел инцидент с полицией. На место происшествия было направлено большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Усилены меры безопасности вблизи посольства Азербайджана в Грузии и парка Гейдара Алиева в Тбилиси.