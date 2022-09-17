Раиси летит в Нью-Йорк
Президент Ирана Ибрагим Раиси завтра совершит визит в Нью-Йорк.
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Американский телеканал CBS распространил информацию о том, что сегодня вечером будет транслировать интервью президентов Ирана и США Ибрагима Раиси и Джо Байдена.
Канал будет транслировать эти интервью последовательно, и первым будет транслировать интервью президента Ирана.
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