Раиси летит в Нью-Йорк

Президент Ирана Ибрагим Раиси завтра совершит визит в Нью-Йорк.

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Американский телеканал CBS распространил информацию о том, что сегодня вечером будет транслировать интервью президентов Ирана и США Ибрагима Раиси и Джо Байдена.

Канал будет транслировать эти интервью последовательно, и первым будет транслировать интервью президента Ирана.