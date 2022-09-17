Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:00

После высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS на арену войны, продолжающейся в Украине, вышел новый «игрок» – иранские беспилотники Shahed («Свидетель» или «Наблюдатель»), произведенные компанией Shahed Aviation Industries при Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Летом нынешнего года, когда разведка США сообщила, что Россия ведет переговоры с Ираном о покупке у этой страны ударных беспилотников, в Москве эту информацию решительно опровергли. Разумеется, России, которая еще недавно утверждала, что располагает не только второй по силе армией в мире, но и безграничными технологическими возможностями в производстве «беспрецедентных и сверхсовременных» систем вооружения, очень не хотелось признать покупку БПЛА у Ирана, который даже при желании не причислишь к мировым технологическим гигантам.

Однако позже распространилась новость, что российские военные проходят в Иране секретную подготовку по использованию беспилотников Shahed в боевой обстановке, после чего западные источники и, в частности, сервис Flightradar24, написали об интенсивных полетах над Каспийским морем российских военно-транспортных самолетов в направлении Ирана и обратно. И, наконец, в данный момент есть не только документальные подтверждения участия Shahed в войне в Украине, но и мнения авторитетных специалистов, считающих, что в момент, когда российская армия отступает, неся большие потери, использование иранских БПЛА может частично выправить ситуацию. Как известно, новость о появлении у российской армии иранских БПЛА, начала распространяться уже несколько недель назад. Правда, когда ВСУ удалось сбить один из них, на нем было по-русски написано: «Герань-2». И только после тщательного осмотра выяснилось, что это ударно-разведывательный БПЛА Shahed, «перекрашенный» в целях сокрытия сделки между Москвой и Тегераном. Позже стало известно, что российская армия начала интенсивно использовать беспилотники-камикадзе Shahed-136 против позиций украинской армии. Алексей Арестович, внештатный советник Офиса президента Украины, подтвердил эту информацию, сообщив, что российская армия использует иранские дроны-камикадзе для атаки бронетехники, артиллерийских позиций и других стационарных объектов, выдвинутых на боевые позиции. «Их действительно много, - отметил Арестович. – И ВСУ ищут способы их обезвреживать».

Американская газета The Wall Street Journal также писала, что иранские беспилотники сумели создать украинской армии определенные трудности. «Использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые русские перекрасили в цвета российского флага и назвали «Герань-2», создает новые угрозы для Вооруженных сил Украины на поле боя», - признался корреспонденту The Wall Street Journal полковник ВСУ Родион Кулагин. Этот офицер, представляющий 92-ю отдельную механизированную бригаду, которая принимала участие в наступление в Харьковской области, рассказал, что враг применяет иранские барражирующие снаряды для поражения самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и других транспортных средств украинской армии. В прошлом месяце перед широкомасштабным использованием Shahed-136 россияне нанесли удар этим дроном по украинской позиции, где располагалась гаубица М777. В свою очередь, Скотт Крино, основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Red Six Solutions, сказал, что Shahed-136 может стать для России мощным противовесом в борьбе с такими высокотехнологичными системами вооружения, как дальнобойные РСЗО HIMARS. Другого мнения придерживается Майкл Найтс, военный специалист Вашингтонского института ближневосточной политики, по оценке которого украинские военные смогут быстро противостоять угрозам со стороны БПЛА Shahed-136. «Иранские беспилотники роскошно выглядят в Йемене, Сирии и в секторе Газы, но теперь их стали сбивать все чаще, - заметил эксперт. – Украина представляет собой серьезную среду противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, с которой Иран еще не сталкивался. Использование дронов Shahed-136 имеет лишь первоначальный шоковый эффект, который довольно скоро проходит».

The Wall Street Journal приводит слова полковника ВСУ Кулагина, указывающего, что иранские беспилотники имеют достаточно маленькие габариты и летают на небольшой высоте, что осложняет их обнаружение системами ПВО. Офицер выразил надежду, что США и их союзники предоставят Украине технологии, способные эффективно противодействовать упомянутым снарядам-камикадзе. По утверждению военных экспертов, Россия приобрела у Ирана как ударно-разведывательные беспилотники Shahed-129, так и довольно большое количество дронов-камикадзе Shahed-136. Учитывая, что с самого начала войны армия России сильно отставала от ВСУ по ударным и разведывательным БПЛА, приобретение иранских беспилотников, не исключено, позволит Генштабу российской армии создать в этой области определенный баланс. Следует напомнить, что в начале российского вторжения в Украину на вооружении ВСУ находились десятки ударных беспилотников «Байрактар ТБ2», нанесшие сокрушительные удары по российским колоннам, рвавшимся в направлении Киева. Позже западные страны, в основном, США и Великобритания, обеспечили Украину различными типами дронов-камикадзе и дронов-разведчиков. У русских, в частности, не было преимущества по ударным БПЛА, хотя выпущенные накануне войны дроны-камикадзе ZALA и ударные беспилотники «Ориент», преподносившиеся Москвой, как аналоги «Байрактаров», на самом деле только подчеркивали технологическую отсталость российской армии.

В то же время, следует признать, что за последние 10-12 лет Ирану удалось значительно продвинуться в области разработки и производства различных типов БПЛА. Иранский концерн Shahed Aviation Industries производит несколько типов дронов Shahed. Среди них особо следует отметить беспилотники-камикадзе Shahed-136, которые в данный момент доставляют серьезные проблемы украинской армии. БПЛА Shahed-136 представляет собой бесхвостку с рудиментарным фюзеляжем, имеющим головной обтекатель. На стреловидном крыле расположены элевоны и характерные законцовки-кили. Силовая установка включает хвостовой электромотор с толкающим воздушным винтом. Размах крыльев составляет 2,5 метра, длина корпуса – около двух метров, заявленная дальность полета – не менее 2.000 километров, вес остается неизвестным. Первая модификация Shahed-136 применяла наведение по координатам с использованием спутниковой и инерциальной навигации. Иранские СМИ сообщали также о возможности создания боеприпаса с оптическими средствами поиска и наведения. Барражирующий боеприпас демонстрировался с оригинальной самоходной пусковой установкой, замаскированной под грузовой автомобиль. Установка выполнена в виде контейнера с наклонными направляющими для одновременно пяти БПЛА. Перед пуском установка поднимается на заданный угол и беспилотники вылетают через раздвинутую крышу. Еще одной особенностью дронов-камикадзе Shahed-136 является их способность запускаться одновременно, «роем», при этом каждый из пяти дронов направляется на разные цели. Что же касается БПЛА Shahed-129, то он способен выполнять боевые и разведывательные задачи в 24-часовом автономном режиме, по размеру, форме и назначению похож на американский дрон MQ-1 Predator и считается одним из наиболее эффективных дронов на вооружении Ирана. В частности, его использовали для нанесения авиаударов во время гражданской войны в Сирии, а также для пограничного патрулирования на восточной границе Ирана.