Путин позвонил лидерам Таджикистана и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова оказывать содействие в стабилизации ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

У российского главы состоялись телефонные разговоры с киргизским и таджикистанским лидерами – Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

«Путин подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье», - пояснили в Кремле.

Планируется, что президент России будет и дальше поддерживать контакты с Рахмоном и Жапаровым.

Еще Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации между Таджикистаном и Киргизией.