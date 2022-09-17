Испанцы обучат украинских военных боевым действиям на танках

Испанские эксперты проведут курс обучения для военнослужащих Вооруженных сил Украины на полигоне Сан-Грегорио в Сарагосе. Об этом сообщает испанское издание InfoDefensa.

Уточняется, что первая группа из двух десятков украинских военных прибудет на базу в начале следующей недели через Польшу. В течение месяца они будут изучать современные методы ведения боя по стандартам НАТО, включая боевые действия на танках.

Минобороны Испании также подтвердило поставку Украине 20 бронетранспортеров, крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, обмундирования, снаряжения и медикаментов.