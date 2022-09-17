Жесткий ответ Азербайджана на визит Пелоси в Ереван
«Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению. Безосновательные и несправедливые обвинения Н.Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы». Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Отметим, что в ходе визита в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан за «смертоносные удары по территории Армении». Она также заявила, что конфликт не имеет военного решения.
«В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа.
С сожалением подчеркиваем, что Пелоси, которая говорит о справедливости, до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения.
То, что Пелоси сказала в Армении, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.