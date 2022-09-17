Жесткий ответ Азербайджана на визит Пелоси в Ереван

Отметим, что в ходе визита в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан за «смертоносные удары по территории Армении». Она также заявила, что конфликт не имеет военного решения.

«Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению. Безосновательные и несправедливые обвинения Н.Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы». Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа.

С сожалением подчеркиваем, что Пелоси, которая говорит о справедливости, до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения.

То, что Пелоси сказала в Армении, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.