Пелоси намекнула, что Армения может выйти из ОДКБ

США не комментируют членство Армении в ОДКБ и возможность ее выхода из Организации, решения должен принимать Ереван, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Прогресс демократии в Армении с радостью воспринимается во всем демократическом мире. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решения принимает Армения. Мы можем говорить только о нашей готовности содействия», - сказала Н.Пелоси на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о недовольстве официальным Ереваном реакцией ОДКБ на конфликт с Азербайджаном и возможность выхода Армении из Организации.

«Мы здесь, чтобы понять, что мы можем сделать, чего от нас ожидают по вопросам безопасности», - сказала она.