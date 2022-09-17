В Софии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике.

Групповая команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной в финале с тремя лентами и двумя мячами получила от судей оценку 30,750 балла и завоевала бронзовые медали!

Золото у Болгарии, серебро в активе Италии.

Ранее наша группа стала 9-й в многоборье. В индивидуальных соревнованиях Зохра Агамирова вышла в три финала. Лучший результат она показала в финале с лентой, заняв 5-е место.