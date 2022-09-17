Молдову охватили протесты

Оппозиционеры вышли на улицы Кишинева на акции протеста. Некоторые улицы города перекрыты из-за шествия.

Протестующие требуют от молдавских властей перемен. Кроме того, среди требований – отставка руководства страны во главе с президентом Молдовы Майей Санду.

«Люди хотят перемен, поэтому протесты будут длиться до тех пор, пока эта власть не уйдет», – заявил председатель Оргеевского района Дину Цуркану.