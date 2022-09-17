Пугачева попросила признать ее «иноагентом»

Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить ее в списки "иностранных агентов". Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.

"Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова", — говорится в обращении Пугачевой к Минюсту России.

16 сентября Минюст России внес комика Максима Галкина – мужа Аллы Пугачевой – в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги из Украины.