Президент Армении опозорился на похоронах Елизаветы II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался рядом с гробом королевы Великобритании Елизаветы II во время церемонии в Вестминстерском дворце в Лондоне. Тем самым он нарушил правила, установленные для публичного прощания с монархом. Об этом сообщает The Sun.

Президент попросил дипработника Армении (скорее всего посол в Англии) сделать несколько фотографий в зале, где лежал гроб с покойной, что строго запрещено протоколом.

Но этого было мало, и Хачатурян пошел дальше и начал улыбаться и раскланиваться перед другими участниками, что возмутило присутствующих.