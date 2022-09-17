Иран и Афганистан построят новый транзитный маршрут

В провинции Нимруз Афганистана будет построен новый транзитный маршрут между Афганистаном и Ираном, передает Mehr со ссылкой на местные СМИ.

Местные источники сообщили, что новый транзитный маршрут будет построен «в связи с неадекватностью Шелкового моста» - единственного маршрута для передачи коммерческих товаров между Афганистаном и Ираном в провинции Нимруз для решения проблем торговцев и облегчения прохождения коммерческих товаров.

Шелковый мост в провинции Нимруз, расположенный на границе между Афганистаном и Ираном, периодически подвергается чрезмерной переполненности.

Торговцы в Нимрузе приветствовали строительство нового транзитного маршрута и выразили надежду, что благодаря этой инициативе будут решены проблемы в области экспорта и импорта коммерческих товаров.