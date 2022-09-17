Сахиба Гафарова отправилась на похороны Елизаветы II
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.
В лондонском международном аэропорту «Лутон» спикера парламента встретили посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов и другие официальные лица.
С.Гафарова 19 сентября примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.
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